Путин: регулирование рынка газа по модели нефтяного возможно с ростом его масштаба

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Регулирование рынка газа по модели нефтяного станет возможным с ростом его масштаба из регионального в глобальный, Россия готовится к этому, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

"Не пора ли его [рынок газа] делать таким же как рынок нефти? Это станет возможным и целесообразным только тогда, когда рынок газа станет глобальным, а не региональным. А сегодня он региональный", - сказал Путин.

Российский лидер затруднился ответить на вопрос, сколько времени займет этот процесс. "Это неизвестно, - заметил он. - Потому что, скажем АТР, потребляет в значительной степени сжиженный природный газ, Европа в большом количестве потребляет трубный газ. Когда эта система одного и второго выровняется, когда и спот будет больше распространен, я имею ввиду даже трубопроводный газ, и все это сольется вместе, тогда можно будет говорить о том, чтобы переходить к таким же нормам и правилам регулирования, как по нефти".

При этом Путин заявил, что несмотря на то, что сложно точно определить временные рамки, в России уже сегодня над этим думают, к этому готовятся. "Безусловно будут снижаться издержки по производству и по доставке СПГ. Пока это дорого: надо добыть газ, сжижение произвести, перевезти, опять разжижать, потом опять доставлять потребителю - дорого. Но мы к этому готовимся", - сказал президент, напомнив об одном из крупнейших международных проектов в этом плане - "Ямал СПГ".

"Мы планируем увеличить поставки сжиженного природного газа в страны АТР и в западную Европу. Этому будет способствовать и освоение Севморпути", - сообщил российский лидер.