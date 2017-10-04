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Путин: регулирование рынка газа по модели нефтяного возможно с ростом его масштаба

Экономика и бизнес
4 октября, 14:35 дата обновления: 4 октября, 14:42 UTC+3

Президент подчеркнул, что Россия "готовится к этому"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Регулирование рынка газа по модели нефтяного станет возможным с ростом его масштаба из регионального в глобальный, Россия готовится к этому, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Российской энергетической недели".

"Не пора ли его [рынок газа] делать таким же как рынок нефти? Это станет возможным и целесообразным только тогда, когда рынок газа станет глобальным, а не региональным. А сегодня он региональный", - сказал Путин.

Российский лидер затруднился ответить на вопрос, сколько времени займет этот процесс. "Это неизвестно, - заметил он. - Потому что, скажем АТР, потребляет в значительной степени сжиженный природный газ, Европа в большом количестве потребляет трубный газ. Когда эта система одного и второго выровняется, когда и спот будет больше распространен, я имею ввиду даже трубопроводный газ, и все это сольется вместе, тогда можно будет говорить о том, чтобы переходить к таким же нормам и правилам регулирования, как по нефти".

При этом Путин заявил, что несмотря на то, что сложно точно определить временные рамки, в России уже сегодня над этим думают, к этому готовятся. "Безусловно будут снижаться издержки по производству и по доставке СПГ. Пока это дорого: надо добыть газ, сжижение произвести, перевезти, опять разжижать, потом опять доставлять потребителю - дорого. Но мы к этому готовимся", - сказал президент, напомнив об одном из крупнейших международных проектов в этом плане - "Ямал СПГ".

"Мы планируем увеличить поставки сжиженного природного газа в страны АТР и в западную Европу. Этому будет способствовать и освоение Севморпути", - сообщил российский лидер.

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