АФК "Система" пока не начала переговоры по мировому соглашению с "Роснефтью"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Система" пока не начала переговоры по мировому соглашению с "Роснефтью". Об этом сообщил председатель совета директоров и основной бенефициар АФК Владимир Евтушенков.

"Нет", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, начала ли АФК переговоры по мировому соглашению с "Роснефтью".

"Планируем", - добавил Евтушенков, не уточнив, когда.