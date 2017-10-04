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Путин: Россия будет развивать ветроэнергетику, особенно на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
4 октября, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Президент подчеркнул, что в ряде регионов РФ, в том числе на Дальнем Востоке, энергия ветра способна обеспечить целые регионы

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет развивать водородную энергетику и ветроэнергетику. "Мы, безусловно, думаем, и в практическом плане будем реализовывать и проекты водородной энергетики, имеем возможность развивать энергетику, связанную с ветровой нагрузкой", - отметил он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Путин заметил, что в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке, энергия ветра способна обеспечить целые регионы. Глава государства отметил, что отечественная продукция в сфере возобновляемых источников энергии зачастую более конкурентоспособна.

"Мы готовимся к этому [развитию возобновляемых источников энергии], поэтому нашу страну никакие неожиданности врасплох не застанут", - заверил президент.

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