Путин: Россия будет развивать ветроэнергетику, особенно на Дальнем Востоке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет развивать водородную энергетику и ветроэнергетику. "Мы, безусловно, думаем, и в практическом плане будем реализовывать и проекты водородной энергетики, имеем возможность развивать энергетику, связанную с ветровой нагрузкой", - отметил он, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Путин заметил, что в ряде регионов, в том числе на Дальнем Востоке, энергия ветра способна обеспечить целые регионы. Глава государства отметил, что отечественная продукция в сфере возобновляемых источников энергии зачастую более конкурентоспособна.

"Мы готовимся к этому [развитию возобновляемых источников энергии], поэтому нашу страну никакие неожиданности врасплох не застанут", - заверил президент.