Путин не исключил, что может сесть за руль электрокара Tesla

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему нравятся современные электромобили и не исключил, что однажды сядет за руль Tesla.

Отвечая на вопрос модератора панельной сессии Российской энергетической недели, может ли Путин представить, чтобы он пользовался электромобилем, президент России сказал: "Да, конечно, я могу себе это представить. Обязательно задекларирую сразу же это для тех, кто внимательно следит за моим благосостоянием".

Путин отметил, что имел возможность ездить на электромобилях, общаться на тему производства таких транспортных средств с российскими автопроизводителями, "которые мечтают о производстве электромобилей", с производителями американскими, азиатскими, в частности с японскими, "мне показывали эти машины, давали прокатиться".

"Должен сказать что мне нравятся эти машины, особенно современные - они приемистые, юркие, быстрые, эффективные. На мой взгляд, для городов это очень хороший вид транспорта, потому что там, где проживает большое количество людей, выбросы совсем не нужны", - сказал Путин. Вместе с тем он подчеркнул, что "на сегодняшний день более экологичным являются автомобили на газомоторном топливе", потому что первичным энергоресурсом для электромобилей является уголь - наименее экологичный вид топлива.

Модератор также уточнил у Путина, может ли он себя представить за рулем электромобиля Илона Маска - Tesla. "Почему нет? Мы открыты. Мы покупаем их. Покупаем все, что нам полезно, продаем все, что нам выгодно. Поэтому ничего здесь особенного нет. Или вы думаете, мы будет ездить на телеге? Или на танках? Танки - хорошие машины", - ответил с улыбкой Путин.