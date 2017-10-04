Ткачев: Россия через три года сможет самостоятельно производить пармезан

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия через три года сможет выйти на самостоятельное современное производство пармезана, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, выступая на форуме "Золотая осень".

"Что касается пармезана, немного сложное производство, технология производства сложная. Нам это под силу, безусловно, но нужно, чтобы прошло некоторое время. Думаю, что через три года мы уже выйдем на современное производство подобных сыров и будем продвигать их", - сказал он.

Министр также отметил, что сырная отрасль в России развивается, и сейчас в стране строятся четыре завода по производству различных видов сыров.