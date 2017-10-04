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Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов

Экономика и бизнес
4 октября, 15:14 UTC+3

Президент РФ назвал такую тенденцию в развитии российской экономики и социальной сферы нехорошей

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает проблему большого разрыва в доходах между богатыми и бедными не ошибкой политики, а тенденцией, которая возникла после "шоков" 1990-х годов.

"Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы", - заявил он на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Тенденция, кстати, нехорошая, она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с "шоковой терапией", - добавил президент.

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