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Россельхозбанк вложит 2,4 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Ярославской области

Экономика и бизнес
4 октября, 15:38 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 4, октября. /ТАСС

Губернатор области Дмитрий Миронов назвал инвестиции "существенным вкладом в развитие сельского хозяйства региона"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Россельхозбанк инвестирует 2,4 млрд рублей в развитие экономики и сельского хозяйства Ярославской области. Соответствующее соглашение было подписано в среду между регионом и банком на агропромышленной выставке-форуме "Золотая осень" в Москве.

"Россельхозбанк - это наш давний и проверенный партнер. Мы подписали сегодня важное соглашение, которое предполагает вложение в крупные ярославские проекты. Общий объем - 2,4 млрд рублей. Это существенный вклад в развитие сельского хозяйства региона", - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Дмитрия Миронова.

"Золотая осень" - крупнейший аграрный форум страны, он проводится уже более 18 лет подряд. В этом году выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.

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