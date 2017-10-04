Россельхозбанк вложит 2,4 млрд рублей в развитие сельского хозяйства Ярославской области

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Россельхозбанк инвестирует 2,4 млрд рублей в развитие экономики и сельского хозяйства Ярославской области. Соответствующее соглашение было подписано в среду между регионом и банком на агропромышленной выставке-форуме "Золотая осень" в Москве.
"Россельхозбанк - это наш давний и проверенный партнер. Мы подписали сегодня важное соглашение, которое предполагает вложение в крупные ярославские проекты. Общий объем - 2,4 млрд рублей. Это существенный вклад в развитие сельского хозяйства региона", - цитирует пресс-служба регионального правительства губернатора Дмитрия Миронова.
"Золотая осень" - крупнейший аграрный форум страны, он проводится уже более 18 лет подряд. В этом году выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.