Турция и Иран перейдут на взаиморасчеты в национальных валютах

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Турция и Иран приняли решение усилить сотрудничество в банковском секторе и перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани в Тегеране на пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую транслировал телеканал NTV.

"Мы приняли важные решения для еще более интенсивного развития наших экономических отношений, укрепления сотрудничества в банковском секторе. Мы постановили перейти к взаиморасчетам в национальных валютах", - сказал он.

Роухани добавил, что "три пограничных перехода между Турцией и Ираном будут работать 24 часа в сутки" в целях содействия торговле.

Коснувшись вопроса о поставках иранской нефти и газа в Турцию, Роухани заявил, что Анкара "сообщила, что готова закупать еще больше нефти и газа". "Наша сторона в связи с этим запросила у Турции сделать дополнительные инвестиции в этот сектор, и Турция сказала, что готова к этому", - сообщил президент Исламской Республики.

Эрдоган прибыл в Тегеран с официальным визитом для участия в Совете сотрудничества высшего уровня и переговоров с руководством.