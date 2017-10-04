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Турция и Иран перейдут на взаиморасчеты в национальных валютах

Экономика и бизнес
4 октября, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По словам Хасана Роухани, такое решение было принято в целях более интенсивного развития экономических отношений между странами

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Турция и Иран приняли решение усилить сотрудничество в банковском секторе и перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани в Тегеране на пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую транслировал телеканал NTV.

"Мы приняли важные решения для еще более интенсивного развития наших экономических отношений, укрепления сотрудничества в банковском секторе. Мы постановили перейти к взаиморасчетам в национальных валютах", - сказал он.

Роухани добавил, что "три пограничных перехода между Турцией и Ираном будут работать 24 часа в сутки" в целях содействия торговле.

Коснувшись вопроса о поставках иранской нефти и газа в Турцию, Роухани заявил, что Анкара "сообщила, что готова закупать еще больше нефти и газа". "Наша сторона в связи с этим запросила у Турции сделать дополнительные инвестиции в этот сектор, и Турция сказала, что готова к этому", - сообщил президент Исламской Республики.

Эрдоган прибыл в Тегеран с официальным визитом для участия в Совете сотрудничества высшего уровня и переговоров с руководством.

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Персоны
Роухани, Хасан Эрдоган, Реджеп Тайип
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