Турция и Иран перейдут на взаиморасчеты в национальных валютах

В России пройдет конкурс школьных интернет-проектовСоциальная ответственность 4 октября, 17:41
КДК РФС оштрафовал "Зенит" на 310 тысяч рублей по итогам матча 1/16 финала Кубка РоссииСпорт 4 октября, 17:38
Экологическая конференция в формате дебатов прошла в МосквеСоциальная ответственность 4 октября, 17:37
«Швабе» вошел в топ-200 крупнейших экспортеров РоссииНовости партнеров 4 октября, 17:34
Полиция проверяет информацию о продаже биткоинов около универмага в ОбнинскеПроисшествия 4 октября, 17:27
Тарпищев: трагедии в поражении Шараповой от Халеп нетСпорт 4 октября, 17:26
"Газпром" считает возможным улучшение отношений с УкраинойЭкономика и бизнес 4 октября, 17:23
Генсек ФИФА Самура посетит Всемирный фестиваль молодежи и студентовСпорт 4 октября, 17:16
Фурсенко: все стадионы РФПЛ должны быть в равных условиях в вопросе видеоповторовСпорт 4 октября, 17:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Турция и Иран приняли решение усилить сотрудничество в банковском секторе и перейти на взаиморасчеты в национальных валютах. Об этом в среду заявил президент Ирана Хасан Роухани в Тегеране на пресс-конференции с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которую транслировал телеканал NTV.
"Мы приняли важные решения для еще более интенсивного развития наших экономических отношений, укрепления сотрудничества в банковском секторе. Мы постановили перейти к взаиморасчетам в национальных валютах", - сказал он.
Роухани добавил, что "три пограничных перехода между Турцией и Ираном будут работать 24 часа в сутки" в целях содействия торговле.
Коснувшись вопроса о поставках иранской нефти и газа в Турцию, Роухани заявил, что Анкара "сообщила, что готова закупать еще больше нефти и газа". "Наша сторона в связи с этим запросила у Турции сделать дополнительные инвестиции в этот сектор, и Турция сказала, что готова к этому", - сообщил президент Исламской Республики.
Эрдоган прибыл в Тегеран с официальным визитом для участия в Совете сотрудничества высшего уровня и переговоров с руководством.