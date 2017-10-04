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Ставка по кредитам на туристическую инфраструктуру может быть снижена до 5%

Экономика и бизнес
4 октября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По словам председателя экспертного совета по туризму при комитете СФ по социальной политике Игоря Фомина, это позволит превратить туризм в настоящий бизнес

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Процентная ставка по кредитам на развитие туристической инфраструктуры может быть снижена до 5% в рамках новой Федеральной целевой программы (ФЦП). Об этом председатель экспертного совета по туризму при комитете СФ по социальной политике сенатор Игорь Фомин рассказал журналистам в среду на пресс-конференции, посвященной новым мерам господдержки внутреннего и въездного туризма в России.

"Задача, которой не было в действующей ФЦП, которая бизнесом востребована и о которой бизнес постоянно говорит, это снижение реальной процентной ставки по кредитам. И речь идет о достаточно радикальном снижении до 5% годовых. Именно такая ставка [по мнению бизнеса], который вкладывает в туристическую инфраструктуру, позволит превратить туризм в настоящий бизнес. В принципе, эта позиция сейчас учтена в концепции", - сказал Фомин.

По словам заместителя главы Ростуризма Николая Королева, крупнейшие банки готовы к подобным и даже более лояльным условиям кредитования, если Ростуризм гарантирует субсидии кредитным организациям на погашение затрат на соблюдение этой ставки.

В настоящее время действует ФЦП "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации", которая реализуется с 2011 по 2018 годы. В этом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение по разработке проекта концепции федеральной целевой программы, предусматривающей реализацию с 2019 года мероприятий по созданию туристических кластеров, приоритетных проектов в сфере туризма, продвижению российского туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, повышению качества туристских услуг.

Для разработки концепции ФЦП после 2018 года в Минкультуры России создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли Ростуризм, Минэкономразвития, Минфин, а также субъекты РФ.

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