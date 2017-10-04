"Газпром" считает возможным улучшение отношений с Украиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. "Газпром" видит в отношениях с Украиной позитивный потенциал, считает заместитель начальника департамента экспорта газа в страны Северной и Юго-Западной Европы "Газпром экспорта" Михаил Мальгин.

"Несмотря на все проблемы в отношениях с Украиной, существенный объем газа до сих пор транспортируется через территорию Украины. Руководство страны и руководство компании говорило, что дверь мы не закрыли. Диалог идет, он возможен, возможны решения, тут есть определенный потенциал позитивного развития. Мы надеемся, что в ближайшем будущем все-таки ситуация будет более позитивной и оптимистичной", - сказал он на Международном газовом форуме.

После серии конфликтов между Россией и Украиной по вопросам закупок природного газа украинская сторона в ноябре 2015 года перестала закупать российский газ и начала импортировать топливо из Европы по реверсной схеме.

Транзит через Украину

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ежегодном послании к Верховной раде заявил, что страны ЕС с 2020 года должны закупать российский газ "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а ЕС".

В ответ на это заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович сказал, что считает преждевременным разговор о возможной закупке газа Европейским союзом на восточной границе Украины, как это предлагал Порошенко. При этом Шефчович отмечал, что продолжит обсуждение этой темы с украинским правительством.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял на пресс-конференции 30 июня, что максимальный объем транзита российского газа через Украину после 2019 года, когда прекратит действие контракт на транзит газа между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом" от 2009 года, не превысит 15 млрд куб. м.