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Инвесторы к 2020 году создадут в АПК Тульской области 4 тыс. рабочих мест

Экономика и бизнес
4 октября, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Губернатор региона добавил, что в области реализуется более 15 крупных аграрных проектов на сумму свыше 77 млрд рублей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Аграрные предприятия Тульской области создадут в агропромышленном комплексе региона в течение трех лет 4 тыс. рабочих мест за счет реализации 15 крупных сельскохозяйственных проектов. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Тульской области по итогам участия в открытии Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017" губернатора региона Алексея Дюмина.

"Аграрная отрасль в тульском регионе активно развивается, становится все более привлекательной для инвесторов. В настоящее время в области реализуется более 15 крупных аграрных проектов на сумму свыше 77 млрд рублей. В течение трех лет это позволит создать порядка 4 тыс. рабочих мест", - приводит пресс-служба слова Дюмина.

Глава региона добавил, что в числе масштабных инвестиционных проектов - создание молочной фермы. "Одна из задач - наращивание производства молока, мы уже делаем конкретные шаги в этом направлении. В частности, компания "Мираторг" рассматривает возможность строительства в регионе молочной фермы", - отметил он.

По данным правительства Тульской области, область входит в число лидеров Центрального федерального округа по сбору рапса, картофеля и зерновых. Тульские хлеборобы уже собрали почти 2 млн тонн зерна, что является лучшим результатом для области за последние 30 лет.

В Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017", которая открылась 4 октября в Москве на ВДНХ, принимают участие 70 регионов России и 16 стран. Стенд Тульской области - один из самых масштабных, его площадь составляет 176 кв. м - свою продукцию представили около 40 предприятий региона.

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