Крупная аграрная выставка впервые пройдет в 2018 году в Марий Эл

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Марий Эл планируют в 2018 году впервые провести крупную сельскохозяйственную выставку, сообщил журналистам в среду губернатор региона Александр Евстифеев.
"В Марий Эл планируется в следующем году провести агровыставку, это будет не клон "Золотой осени" (аграрный форум, который проходит в Москве - прим. ТАСС). Там будет более широкий спектр вопросов рассмотрен, мы будем говорить об экологической упаковке, покажем само производство, вопросы технологии производства продуктов, организуем дискуссионные площадки. Это событие покажет производителей республики, трудовые коллективы, их профессионализм, рецептуру. <...> Мы к этому серьезно готовимся, прямо сегодня назвать дату не могу, но скажу, что будут представлены там продукты урожая 2017 года", - сказал Евстифеев.
Он добавил, что республика отдает приоритет сельскохозяйственному производству.
"Золотая осень" является главным аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, сохраняя традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этом году он проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.