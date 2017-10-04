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Крахмальный завод планируют построить в Коми в 2018 году

Экономика и бизнес
4 октября, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Стоимость предприятия оценивается в 2 млрд рублей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Завод по производству картофельного крахмала с линией мощностью в 7 тыс. тонн в год планируют построить в Республике Коми к концу 2018 года. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в ходе форума "Золотая осень" в Москве.

"Проект крахмального завода в работе, сейчас хотим создать предприятие. Главное, что нас сдерживало, - не до конца был проработан вопрос с АО "Монди Сыктывкарский ЛПК". Наконец с ними достигнута четкая договоренность, они готовы покупать у нас крахмал [необходимый в производстве целлюлозы] в пределах 6-7 тыс. тонн в год", - сказал зампред правительства Коми. По его словам, сначала планируется установить одну линию по выпуску 7 тыс. тонн крахмала в год, а затем пристроить к ней еще одну линию для других потребителей. В частности, отметил министр, есть интерес у Котласского ЦБК, где готовы покупать сыктывкарский крахмал в объеме 5-6 тыс. тонн.

"Оборудование для первой линии оценивается в 800 млн рублей. Производитель в Швейцарии готов принять у нас заказ и в течение зимы изготовить оборудование. Если войдем в рабочий режим, то должны смонтировать линию в следующем году и к началу уборки урожая картофеля - запускаться. У нас такие планы", - отметил министр.

Стоимость завода оценивается в 2 млрд рублей с учетом затрат на сельхозтехнику, необходимую для выращивания картофеля. 20% затрат может быть покрыта за счет бюджетных субсидий, 70% которых планируется получить из федеральной казны, 30% - из региональной.

"Мы презентовали проект Минсельхозу России. Аналогичных там не было, поэтому в министерстве взяли наш проект за основу. Сейчас Минсельхоз России разрабатывает порядок субсидирования подобных объектов. Раньше таких крахмальных заводов никто не строил, мы будем первыми", - отметил Князев.

Как сообщалось ранее, крахмальный завод рассматривается в качестве базы агропромышленного кластера, в составе которого также планируется машинно-тракторная станция и картофелехранилище. Ввод завода позволит посевные площади в 1,7 раза и дополнительно вовлечь в оборот 5 тыс. гектаров пашни. Валовый сбор картофеля потребуется увеличить вдвое.

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