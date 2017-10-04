Власти Кубани предложили создать в регионе федеральный питомник саженцев плодовых культур

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Кубани Вениамин Кодратьев предложил включить в федеральную программу финансирования создание в регионе научного центра по выращиванию саженцев плодовых культур отечественных сортов. Свое предложение глава края озвучил в рамках XIX российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017", сообщила в среду пресс-служба администрации Краснодарского края.
"На Кубани действуют 18 питомников по выращиванию посадочного материала для садоводов, однако полностью потребность региона в саженцах существующие предприятия не закрывают. В связи с этим Вениамин Кондратьев обратился к премьер-министру страны с предложением включить в федеральную программу финансирования создание научного питомниководческого центра в Краснодарском крае", - отмечается в сообщении краевой пресс-службы.
По мнению Кондратьева, новый центр позволит создать собственную уникальную базу безвирусных саженцев, полностью заменить импортные саженцы отечественными.
"Вся инфраструктура для создания научного центра в регионе есть. Но необходима федеральная поддержка на его укомплектование оборудованием и кадрами", - привели слова губернатора в региональной пресс-службе.
Власти Кубани отметили, что в апреле этого года в крае уже был открыт крупнейший в стране питомник винограда мощностью 3 млн саженцев в год. Благодаря поддержке селекционеров в регионе ежегодно собирают половину всего выращенного в России винограда.