Волгоградская область планирует довести переработку овощей до 500 тыс. тонн к 2020 году

ВОЛГОГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Власти Волгоградской области планируют к 2020 году довести переработку овощной продукции до 500 тыс. тонн в год, что почти в два раза больше показателя, запланированного на конец этого года. Об этом глава региона Андрей Бочаров сообщил в среду председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву на агровыставке "Золотая осень" в Москве.

Как сообщает пресс-служба губернатора, он доложил председателю правительства РФ о результатах реализации проектов в сельскохозяйственной отрасли, а также о планах региона по увеличению орошаемых площадей и объемах переработки сельхозпродукции.

"Если в 2014 году мы перерабатывали всего 46 тыс. тонн овощей, то в этом году 315 тыс. тонн. Стоит задача до 2020 года довести этот показатель до 500 тыс. тонн в год", - сказал Бочаров, слова которого приводит пресс-служба.

Также губернатор отметил, что Волгоградская область увеличила годовое производство овощей с 801 тыс. тонн до 1 миллиона тонн в год. "При этом важно, что промышленное производство овощной продукции до этого было на уровне 300 тыс. тонн, а сейчас - 600 тыс. тонн", - уточнил губернатор.

Развитию овощеводства способствует во многом то, что область вошла в федеральный пилотный проект по развитию мелиорации. Как отмечается в сообщении, впервые за новейшую историю региона на эти цели выделено порядка 640 млн рублей, 480 млн из них - средства федерального бюджета. Это в 2,5 раза больше, чем в целом за прошедшие три года. С 2014 года орошаемые площади увеличились на 40%.