Источник: Минтранс гарантировал лизингодателям "ВИМ-Авиа" возвращение самолетов

ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
Совместная пресс-конференция главы Минэнерго РФ и генсека ФСЭГ. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 4 октября, 19:09
Путин рассказал о трендах в энергетике и ответил на вопросы о политикеЭкономика и бизнес 4 октября, 19:08
Хлопонин назвал празднование 200-летия Грозного в 2018 году важным событием для РоссииОбщество 4 октября, 19:08
Симонян считает, что есть необходимость в введении видеоповторов в РФПЛСпорт 4 октября, 18:58
Что такое криоэлектронная микроскопия и почему за нее дают Нобелевскую премиюНаука 4 октября, 18:40
Усманов заявил, что не ведет переговоров о продаже акций ФК "Арсенал"Спорт 4 октября, 18:31
СМИ: допинг-проба "Б" испанского велогонщика Санчеса дала положительный результатСпорт 4 октября, 18:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ гарантировало лизингодателям "ВИМ-Авиа" отсутствие проблем при возвращении самолетов в случае приостановления полетов компании. Об этом ТАСС сообщил источник, участвовавший в совещании с лизингодателями "ВИМ-Авиа", которое в среду в Минтрансе провел заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.
По словам источника, большинство самолетов "ВИМ-Авиа" взяты в лизинг у зарубежных компаний, которые выражают обеспокоенность, что в случае приостановки деятельности "ВИМ-Авиа" самолеты останутся в России.
"4 октября 2017 года в Министерстве транспорта РФ состоялось совещание с представителями лизингодателей авиакомпании "ВИМ-Авиа". В ходе обсуждения заместитель министра транспорта Окулов поблагодарил лизингодателей за понимание и поддержку, оказанную авиакомпании в трудное для нее время. Было отмечено, что в настоящий момент менеджмент "ВИМ-Авиа" совместно с финансовыми институтами изучают возможность дофинансирования авиакомпании и выведения ее из кризиса. При любом исходе ситуации у лизингодателей не возникнет никаких проблем с репатриацией воздушных судов, отметил Окулов", - говорит источник ТАСС.
Фактически Минтранс гарантировал отсутствие проблем для лизингодателей, добавляет он.
По словам собеседника ТАСС, крупнейшими лизингодателями "ВИМ-Авиа" являются ирландские Ansett Worldwide Aviation Services, Airspeed Leasing, американская Apollo, японская MCAP и другие.