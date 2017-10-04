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Источник: Минтранс гарантировал лизингодателям "ВИМ-Авиа" возвращение самолетов

Экономика и бизнес
4 октября, 18:08 UTC+3 МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Отмечается, что большинство самолетов "ВИМ-Авиа" взяты в лизинг у зарубежных компаний, которые беспокоятся, что в случае приостановки деятельности авиакомпании самолеты останутся в России

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ гарантировало лизингодателям "ВИМ-Авиа" отсутствие проблем при возвращении самолетов в случае приостановления полетов компании. Об этом ТАСС сообщил источник, участвовавший в совещании с лизингодателями "ВИМ-Авиа", которое в среду в Минтрансе провел заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов.

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По словам источника, большинство самолетов "ВИМ-Авиа" взяты в лизинг у зарубежных компаний, которые выражают обеспокоенность, что в случае приостановки деятельности "ВИМ-Авиа" самолеты останутся в России.

"4 октября 2017 года в Министерстве транспорта РФ состоялось совещание с представителями лизингодателей авиакомпании "ВИМ-Авиа". В ходе обсуждения заместитель министра транспорта Окулов поблагодарил лизингодателей за понимание и поддержку, оказанную авиакомпании в трудное для нее время. Было отмечено, что в настоящий момент менеджмент "ВИМ-Авиа" совместно с финансовыми институтами изучают возможность дофинансирования авиакомпании и выведения ее из кризиса. При любом исходе ситуации у лизингодателей не возникнет никаких проблем с репатриацией воздушных судов, отметил Окулов", - говорит источник ТАСС.

Фактически Минтранс гарантировал отсутствие проблем для лизингодателей, добавляет он.

По словам собеседника ТАСС, крупнейшими лизингодателями "ВИМ-Авиа" являются ирландские Ansett Worldwide Aviation Services, Airspeed Leasing, американская Apollo, японская MCAP и другие.

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