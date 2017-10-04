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Объем экспорта продукции "Швабе" достиг почти 5 млрд рублей

Экономика и бизнес
4 октября, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

По итогам 2016 года в географии продаж холдинга добавилось 20 новых стран

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объем экспорта "Швабе" достиг почти 5 млрд рублей, а сам холдинг вышел на новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии и Европе, Латинской Америке и Африке. Об этом в среду сообщили в пресс-службе холдинга.

"По итогам 2016 года объем экспорта холдинга "Швабе" за исключением поставок в страны Евразийского экономического союза достиг практически 5 млрд рублей, в географии продаж появилось 20 новых стран. Холдинг вышел на новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии и Европе, Латинской Америке, а также Центральной, Северной, Южной и Западной Африке. При этом выручка также показывает стабильную динамику роста", - говорится в сообщении.

Как уточнили в "Швабе", такая динамика расширения экспортных поставок позволила холдингу войти в топ-200 экспортеров России. В категории экспортеров несырьевой продукции холдингу присвоена 28-я позиция. "Присутствие "Швабе" на международном рынке за последние пять лет значительно расширилось в Юго-Восточной Азии, Африке, Латинской Америке. Значительная часть нашей продукции - это высокотехнологический экспорт, развитие которого сейчас - одна из приоритетных задач на государственном уровне", - цитирует пресс-служба первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова.

Продукция "Швабе" на сегодняшний день поставляется в 95 стран. Продукция предприятий, входящих в холдинг, насчитывает более 6500 единиц. "Швабе" обладает технологиями в области разработки и производства оптических материалов, акустооптики, низкотемпературной оптики, высокоэнергетических лазеров, а также в обработке крупногабаритной астрономической оптики.

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