"Еврохим" увеличит поставки минеральных удобрений в Ставропольский край в 2018 году

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Компания "Еврохим" планирует увеличить в 2018 году поставки минеральных удобрений в Ставропольский край до 440 тыс. тонн, сообщили в среду в пресс-службе компании.

По данным компании, в 2017 году объем планируемых поставок в регион составит почти 420 тыс. тонн, это на 7% больше, чем в 2016 году.

"В рамках агропромышленной выставки "Золотая осень" минерально-химическая компания "Еврохим" и министерство сельского хозяйства Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве на 2018 год. Утвержден график поставки минеральных удобрений. В течение 2018 года компания планирует поставить ставропольским сельхозпроизводителям более 440 тыс. тонн минеральных удобрений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что среди агрохимической продукции, которую "Еврохим" планирует поставлять в Ставропольский край, - высокоэффективные биопрепараты и водорастворимые удобрения. "Наряду с этим компания предложит химические средства защиты растений, семена и комплекс агрохимических услуг - от проведения анализа почв до планирования заданной урожайности", - сообщили в пресс-службе.

"Еврохим" производит азотные и фосфорные удобрения, продукцию органического синтеза и железорудный концентрат. Производственные предприятия компании расположены в Бельгии, Китае, Казахстане, Литве, США и России, штат сотрудников превышает 23 тыс. человек. На территории Ставрополья "Еврохим" уже реализует ряд проектов - в частности, ранее состоялось подписание договора между компанией, минсельхозом края и агрохолдингом "Агрико" о строительстве Центра агрохимических технологий, призванного способствовать развитию сельскохозяйственного производства путем разработки и внедрения современных и эффективных в условиях региона технологий.

Агропромышленная выставка "Золотая осень" - крупнейший аграрный форум России. Выставка проходит 4-7 октября на территории ВДНХ в Москве.