Госдолг Дагестана с начала года сократился на 3,5 млрд рублей - до 12 млрд

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Государственный долг Дагестана сократился с начала 2017 года на 3,5 млрд рублей и сейчас составляет около 12 млрд, сообщил в среду ТАСС первый замминистра финансов республики Али Исламов.

"У нас на 1 января 2017 года государственный долг был на уровне 15,7 млрд рублей, на сентябрь его удалось сократить до 12,2 млрд рублей. Мы погасили кредиты перед коммерческими банками - Сбербанком, Россельхозбанком и СМП Банком, а также досрочно погасили некоторые кредиты перед федеральным бюджетом", - сказал Исламов.

По его словам, федеральные заимствования региона оформлены в основном под малый процент - 0,1% годовых. Он добавил, что сейчас речь будет идти о реструктуризации кредитов.

О запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на 7-12 лет президент России Владимир Путин сообщил 22 сентября на заседании президиума Госсовета. В первые два года действия программы регионам нужно будет выплачивать по 5% долга ежегодно. Такой график, по данным властей, позволит субъектам РФ только в ближайшие пару лет высвободить 428 млрд рублей.

Ожидается, что у субъектов высвободятся деньги, которые можно будет направить на решение социально-экономических задач, связанных с созданием новых рабочих мест, повышением уровня жизни граждан.