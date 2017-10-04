КЧР представила на агровыставке в Москве два новых инвестпроекта в АПК на 1,4 млрд рублей

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия представила новые инвестпроекты по строительству молочного комплекса и модернизации тепличного хозяйства в среду на аграрной выставке "Золотая осень" в Москве. Их общая стоимость составляет 1,4 млрд рублей, сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

"В этом году на выставочном стенде республики представлен новый инвестпроект "Строительство молочного животноводческого комплекса на 900 фуражных коров (инвестор ООО "Рея") и "Реконструкция, модернизация тепличного комплекса и строительство новых корпусов" (инвестор АО "Агрокомбинат "Южный"), - сказали в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС начальник отдела животноводства регионального минсельхоза Хызыр Джагдоев, стоимость проекта по строительству молочного животноводческого комплекса составляет 400 млн рублей, модернизация тепличного комплекса "Южный" потребует более 1 млрд рублей до 2020 года.

В пресс-службе отметили, что первый проект входит в союз компаний, которые будут обеспечивать полный цикл производства молочной продукции. "Этот цикл начинается с кормовой базы агрохозяйства "Новый путь", там выращиваются зерновые и масличные культуры, а заканчивается переработкой молока на фермерском хозяйстве "Сатурн", - уточнили в пресс-службе.

Также КЧР представила на выставке инвестпроекты, которые уже успешно реализованы. Среди них - "Развитие альтернативного вида животноводства, перепрофилирование свиноводческого комплекса на промышленное производство мяса кролика". Предприятие производит 200 тонн диетического мяса кролика в год, продукция поставляется на Тихорецкую фабрику для детского питания, численность кроликов составляет более 20 тыс. Кроме того, на экспозиции Карачаево-Черкесии на "Золотой осени" представлена продукция восьми предприятий по производству продуктов питания и питьевой воды.

"Сегодня мы видим результаты нашей работы. Я выразил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву слова благодарности за те меры господдержки, которые получают наши товаропроизводители, и, конечно же, за господдержку по развитию инфраструктуры на селе", - цитирует пресс-служба главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова.