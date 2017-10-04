"Кавиар биосистем" вложит 1,7 млрд рублей в производство черной икры в Подмосковье

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Компания "Кавиар биосистем" увеличила объем инвестиций в строительство рыбоводного комплекса для разведения осетра и производства черной икры на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Дубна" в Московской области с 542 млн до 1,7 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья по итогам подписания соглашения о намерениях между компанией и правительством региона в ходе Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017".

Проект 2015 года с объемом инвестиций в 542 млн рублей предполагал производство 5 т черной икры и 100 т рыбы в год. С учетом расширенных инвестиций предприятие сможет ежегодно выпускать 500 т рыбы и 25 т икры, по его словам.

"Соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию рыбоводного производственного комплекса по выращиванию осетровых пород рыб "Кавиар биосистем", объем инвестиций 1,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Гендиректор компании Виталий Емельянов уточнил ТАСС, что изначально планировалось реализовывать проект на основе одной технологии. "Потом к нам присоединился очень мощный технический специалист, и мы переоценили силу и потенциал проекта", - пояснил он, почему изменились параметры проекта.

Параметры проекта

По словам Емельянова, строительство комплекса будет проходить за счет собственных средств компании, а также заемных средств. Предприятие займет участок в 3,6 га, на котором будет размещено здание комплекса площадью 27 тыс. кв. м. Строительство объекта начнется в первом квартале 2018 года, сдача в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2019 года. После выхода на проектную мощность на предприятии будут заняты 55 человек.

"Заявленный объем вложений по проекту для нас выводит его в число самых крупных по Московской области", - уточнил журналистам заместитель председателя правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, присутствовавший на встрече.

Соглашение об инвестиционных намерениях подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и Емельянов.

В Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017", которая открылась 4 октября в Москве на ВДНХ, принимают участие 70 регионов России и 16 стран. Стенд Тульской области - один из самых масштабных, его площадь составляет 176 кв. м - свою продукцию представили около 40 предприятий региона.

Всего власти Московской области заключили 12 соглашений об инвестировании в агропромышленный сектор Подмосковья в ходе выставки "Золотая осень - 2017". Общий объем инвестиций составит около 10 млрд рублей, сообщал Разин ранее.