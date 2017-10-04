Власти Марий Эл рассчитывают войти со своей продукцией АПК в торговые сети Москвы

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве с департаментом торговли и услуг Москвы. Он должно способствовать появлению сельхозтоваров республики в торговых сетях столицы, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Юрий Сидыганов.
"Мы подписали два соглашения, одно из них - с Ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей города Москвы, второе - с департаментом торговли и услуг города Москвы. Они примечательны тем, что Москва заинтересовалась сельхозпродукцией нашей республики. <...> Мы будем гордиться, что наша продукция будет продаваться в торговых сетях Москвы", - сказал Сидыганов на выставке "Золотая осень", которая проходит в столице.
Он добавил, что вскоре делегация из Москвы посетит Марий Эл. "Они будут принимать участие в Дне работника нашей республики, знакомиться с нашей продукцией, знакомиться с потенциальными возможностями наших предприятий. Буквально после подписания соглашений, в процессе обсуждения деловой программы мы уже нашли много точек соприкосновения для того, чтобы наша продукция попала в Москву", - сказал Сидыганов, добавив, что речь идет о всей линейке продуктов, которую производит республика (мясная, молочная и кисломолочная продукция, сыры и т. д.).
"Золотая осень" является главным аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, сохраняя традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этом году он проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.