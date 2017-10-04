Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Марий Эл рассчитывают войти со своей продукцией АПК в торговые сети Москвы

Экономика и бизнес
4 октября, 18:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики отметил заинтересованность Москвы в продукции региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве с департаментом торговли и услуг Москвы. Он должно способствовать появлению сельхозтоваров республики в торговых сетях столицы, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Марий Эл Юрий Сидыганов.

"Мы подписали два соглашения, одно из них - с Ассоциацией региональных сельхозтоваропроизводителей города Москвы, второе - с департаментом торговли и услуг города Москвы. Они примечательны тем, что Москва заинтересовалась сельхозпродукцией нашей республики. <...> Мы будем гордиться, что наша продукция будет продаваться в торговых сетях Москвы", - сказал Сидыганов на выставке "Золотая осень", которая проходит в столице.

Он добавил, что вскоре делегация из Москвы посетит Марий Эл. "Они будут принимать участие в Дне работника нашей республики, знакомиться с нашей продукцией, знакомиться с потенциальными возможностями наших предприятий. Буквально после подписания соглашений, в процессе обсуждения деловой программы мы уже нашли много точек соприкосновения для того, чтобы наша продукция попала в Москву", - сказал Сидыганов, добавив, что речь идет о всей линейке продуктов, которую производит республика (мясная, молочная и кисломолочная продукция, сыры и т. д.).

"Золотая осень" является главным аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, сохраняя традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этом году он проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Эксперт: законопроекты Порошенко о Донбассе являются частью его избирательной кампании
4
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
5
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
6
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
7
NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном
Темы дня
Новости партнеров
Реклама