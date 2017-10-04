Ленинградская область реализует более 40 инвестпроектов в АПК на 50 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. На территории Ленинградской области реализуется и готовится более 40 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщила в среду пресс-служба областного правительства по итогам участия в открытии Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2017" губернатора региона Александра Дрозденко.

Стенд Ленинградской области на выставке посетил председатель правительства России Дмитрий Медведев. "Агропром Ленинградской области находится в четверке самых инвестиционно привлекательных отраслей региона. В настоящее время на нашей территории реализуется и разрабатывается свыше 40 инвестиционных проектов на сумму более 50 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова Дрозденко.

Глава региона рассказал на выставке об одном из наиболее масштабных проектов региона - шампиньонном комплексе мощностью 8 тыс. тонн грибов и 30 тыс. компоста для грибоводства в год, а также представил продукцию молочного комбината, которая поставляется в российские регионы и доставляется на международную космическую станцию. Особенностью экспозиции Ленинградской области 2017 года стал большой аквариум, в котором презентован новый вид форели - ропшинская золотая, выведенный к 90-летию Ленинградской области.

Ранее представители областного правительства говорили о планах удвоения производства овощей закрытого грунта. Производство грибов (шампиньонов и вешенок) для области новое направление, в настоящее время регион производит около 10% всех шампиньонов России. В дальнейшем регион рассчитывает занять половину российского грибного рынка.

Инвестиции в рыбоводческие хозяйства Ленинградской области также дают положительный эффект. За 2016 год 43 областных предприятия произвели 7,5 тыс. тонн рыбы, что вывело область на третье место в России по выращиванию форели. Форель составляет 95% продукции рыбоводческих хозяйств Ленинградской области. Новый сорт форели, выведенный к юбилею, предназначен специально для разведения в Ленинградской области и адаптирован к местному климату, а также неприхотлив к условиям выращивания.