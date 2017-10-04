Путин рассказал о трендах в энергетике и ответил на вопросы о политике

МОСКВА, 4 октября. Пленарное заседание Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) прошло в среду на стыке экономики и политики. Участники заседания сначала внимательно выслушали речь президента РФ Владимира Путина по основной теме форума - энергетике. Однако потом российскому лидеру было задано большое число вопросов по актуальным международным проблемам и внутрироссийским темам. В какой-то момент Путин вынужден был напомнить модератору Джону Фрайеру (Bloomberg), что не является единственным участником дискуссии.

"Чистая" энергетика и развитие рынков

В своем выступлении российский лидер обозначил наиболее важные с точки зрения российской стороны тренды, которые будут определять общее энергетическое будущее всего человечества.

"Очевидно, что общая картина новой энергетики изменится. По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах", - сказал Путин, напомнив, что сегодня до 2 млрд человек на планете "еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии". Однако эта ситуация в предстоящие десятилетия будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков. "География и структура спроса на энергию, прежде всего, сместятся в сторону стран АТР", - указал президент РФ.

Большинство членов энергетического сообщества сходятся во мнении, что в ближайшие 20-25 лет ведущую роль в энергобалансе XXI века будут играть углеводороды, продолжил российский лидер. "Вместе с тем следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии", - указал он.

Путин напомнил также, что сейчас "практически все развитые страны взяли курс на развитие "чистой" энергетики, в том числе возобновляемых источников". "Однако и традиционная энергетика также не будет стоять на месте. К примеру, совершенствование технологий разведки и добычи делает трудноизвлекаемые запасы нефти и газа более доступными, в том числе это касается и энергетического потенциала Арктики", - указал он.

Еще одной ключевой тенденцией, по мнению Путина, станет снижение энергоемкости экономики, прежде всего за счет массового использования современных технологий. Не менее важными являются также цифровизация энергетического комплекса и повышение доступности энергоресурсов и энергетической инфраструктуры в целом.

"Все обозначенные тренды еще сильнее будут укреплять связь производителей и потребителей, приведут к дальнейшей глобализации рынков, росту энергетической взаимозависимости между разными частями планеты", - подчеркнул президент РФ.

Соглашение с ОПЕК

Ведший дискуссию Джон Фрайер первым делом поинтересовался у российского президента, намерена ли Москва продлевать соглашение с ОПЕК по сокращению добычи нефти. "Мы находимся в постоянном диалоге [с партнерами], и, исходя из реалий марта 2018 года (ситуации на рынке нефти в марте 2018 года - прим. ТАСС), будем принимать решение", - ответил Путин. "Я не исключаю, что мы можем и продлить", - добавил он.

Однако, несмотря на экономическую тематику форума, ведущий не обошел вниманием острые внешнеполитические вопросы.

Компромисс по Сирии

Говоря о ситуации в Сирии, Путин заявил, что "если настроить себя на поиск компромиссов и таких решений, которые приемлемы для всех участников этого процесса [урегулирования в Сирии], то ситуация становится более стабильной".

Президент подчеркнул, что в РФ хорошо знают об озабоченностях стран региона, в том числе Ирана, Турции, Саудовской Аравии и других. "Сейчас всех, например, заботит ситуация в Ираке, ситуация с референдумом в Иракском Курдистане - там много внутренних проблем региональных", - констатировал он. Говоря о поиске компромиссов, глава государства привел в пример успешное создание зон деэскалации в Сирии. Этого удалось достигнуть "в результате достаточно сложной, кропотливой в полном смысле этого слова работы со всеми участниками процесса", подчеркнул Путин.

Он также выразил уверенность в том, что совместная работа по разгрому террористов в Сирии завершится успешно. "У нас есть то, что нас всех объединяет, - подчеркнул российский лидер. - И упор нужно делать не на то, что является предметом спора, а на то, что является общим интересом. И тогда нас будет ждать успех".

Отношения с США

Отвечая на вопрос о взаимоотношениях РФ и США, Путин высказал мнение, что отношения между Москвой и Вашингтоном стали заложниками внутриполитической ситуации в США. "Ну, терпеливо ждем, когда этот процесс во внутриполитической жизни Соединенных Штатов закончится", - сказал президент РФ.

Российский лидер выразил уверенность в том, что такие фундаментальные взаимные интересы России и США, как нераспространение оружия массового уничтожения, борьба с киберпреступностью, политика в области энергетики, сотрудничество в решении глобальных конфликтов, борьба с терроризмом, будут менять характер российско-американских отношений в лучшую сторону.

Говоря о личных взаимоотношениях с Трампом, Путин отметил, что их практически нет, так как лидеры двух стран лично встречались всего один раз на саммите G20 в Гамбурге, и, кроме того, несколько раз общались по телефону, в частности, по сирийской проблематике. Путин подчеркнул, что по этому вопросу Россия и США плотно сотрудничают, однако, определенные трудности имеются. "Кстати говоря, здесь мы с американцами сотрудничаем по очень многим линиям, не без проблем, не без определенного столкновения позиций, но находим общие подходы. Меня это очень радует, мы находим какие-то совместные решения", - сказал он.

Ситуация вокруг КНДР

Президенту был задан вопрос и по ситуации вокруг КНДР. Российский лидер предостерег от воинственной риторики в адрес Пхеньяна и высказал мнение, что обезоруживающий удар по Пхеньяну нанести возможно, но его эффективность сомнительна.

"Воинственная риторика - она опасна. Совсем уж прямо скажем: можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет он цели? Неизвестно, потому что наверняка никто не знает, где и что у них есть. На 100% никто не знает, это закрытая страна. Вот вам и ответ. А нужна тогда эта риторика? Я думаю, что нет", - сказал Путин.

По словам российского лидера, можно и нужно искать сбалансированное и приемлемое решение ситуации вокруг КНДР на основе диалога. Все остальные пути, по словам Путина, являются "опасными и тупиковыми".

Он отметил также, что Ким Чен Ир еще в начале 2000-х годов рассказывал ему о наличии у Пхеньяна атомной бомбы. "Это было когда? В 2001 году! Сейчас 2017 год, страна живет в условиях постоянных санкций, а вместо атомной бомбы у них теперь водородная", - отметил Путин.

По его мнению, те, кто говорит с Пхеньяном с позиции силы, укрепляют существующий в стране режим.

Отвечая на вопрос о том, беспокоят ли Россию испытания, которые проводит Пхеньян, Путин отметил: "У нас общая граница с Северной Кореей. Полигон ядерных испытаний находится на корейской территории в 200 км от нашей границы. Где США находятся, где Россия и где Северная Корея? Нас это беспокоит не меньше, чем вас. Даже больше".

Доходы россиян

Модератора интересовало мнение российского лидера не только по внешней, но и некоторым аспектам внутренней политики России. Президенту был, в частности, задан вопрос о проблеме большого разрыва в доходах между богатыми и бедными в стране.

"Тенденция, кстати, нехорошая, она возникла с самого начала 1990-х годов, с момента демонтажа советской социальной системы и развития рыночных отношений, которые были связаны с "шоковой терапией", - отметил президент. "Вот оттуда все началось потихонечку", - сказал Путин.

"Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать", - признал он.

Президент отметил необходимость реформ в сфере социальной политики, перехода к адресной помощи гражданам. "Нам, безусловно, нужно многое менять в сфере социальной политики, нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково", - заявил он. "Мы знаем об этих проблемах и понимаем, что нужно делать", - добавил глава государства.

Он заметил, что российская экономика сейчас восстанавливается. В частности, растет ВВП, промышленное производство, а инфляция и безработица демонстрируют минимальные показатели. "У нас растут инвестиции в основной капитал, и мы фиксируем положительный баланс в торговле", - добавил Путин. Он также напомнил о росте золотовалютных резервов Банка России, которые сейчас оцениваются в $400 млрд. "Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует", - подчеркнул глава государства.

Выборы-2018

Отвечая на вопрос о предстоящих в 2018 году президентских выборах, Путин сообщил, что еще не решил, будет ли баллотироваться. "Я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", - заявил он.

В соответствии с законом, в конце ноября - начале декабря должно быть объявлено о начале президентской избирательной кампании. "Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят, обнародуют свои предвыборные программы", - заключил российский лидер.