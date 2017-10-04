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Крупнейшую в Коми ферму на 1,2 тыс. коров запустят в регионе раньше срока

Экономика и бизнес
4 октября, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Полная стоимость объекта составила более 630 млн рублей

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Сразу две очереди масштабного проекта по строительству фермы на 1,2 тыс. коров намерены сдать в эксплуатацию в этом году в Прилузском районе Республики Коми, не откладывая работы на 2018 год. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев в ходе форума "Золотая осень - 2017" в Москве.

"Первый этап мы реализовали в прошлом году. Хотим в этом году завершить сразу два этапа и закончить этот проект, ранее он планировался на три года, до конца 2018 года. Это крупнейшая в республике ферма на 1,2 тыс. голов. Сейчас завозим коров из Венгрии, планируется завоз племенного скота из Белоруссии, и проект будет полностью реализован", - сказал Князев.

Министр отметил, что полная стоимость комплекса - более 630 млн рублей с учетом затрат на строительство и приобретение племенных животных. По данным Минсельхоза региона, более половины расходов - порядка 378 млн рублей - выделены из республиканского и федерального бюджетов в качестве субсидий.

Комплекс состоит из двух коровников на 480 мест каждый, доильно-молочного блока, родильного отделения с профилакторием для телят на 413 голов. На первом этапе была сдана одна ферма. В этом году ожидается запуск второй фермы и родильного отделения.

Всего в республике было построено в прошлом году десять новых животноводческих помещений и реконструированы четыре фермы. В итоге аграрии получили более 2,6 тыс. мест для скота. Ранее глава региона Сергей Гапликов поставил задачу увеличить долю самообеспеченности до 100% продукцией, которую можно получить в Коми, прежде всего молока и мяса.

Как отметил глава регионального Минсельхоза, задача постепенно выполняется. "По картофелю у нас полная самообеспеченность. По мясу выросли за год на 8%, доведя обеспеченность до 40%, по яйцу - до 60%. Потребность по овощам планируется закрыть за счет собственного производства в ближайшие три года, она составляла 20%, молоком обеспечены на четверть от потребности, рост есть", - сказал Князев.

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