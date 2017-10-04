Комиссия по законопроектной деятельности одобрила повышение штрафов "Платона"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила с учетом состоявшегося обсуждения законопроект об усилении административной ответственности за нарушения законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, говорится на сайте правительства.
Законопроектом предлагается увеличить до шести месяцев (сейчас - два месяца) срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств. Административный штраф за нарушение законодательства о взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого 12-тонниками автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, предлагается увеличить с 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, а положение о повторности такого нарушения в течение одних суток признать утратившим силу.
Законопроектом также предлагается передать Ространснадзору полномочия МВД России по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных законодательством о взимании платы, зафиксированных работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.
"Цель законопроекта - повысить ответственность водителей и собственников транспортных средств за соблюдение законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, законодательства о внесении платы. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства", - отмечается в сообщении.
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.
Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 рубля/км. Система уже принесла в дорожные фонды, через которые осуществляется ремонт федеральных дорог, более 33 млрд рублей. В "Платоне" зарегистрировано более 900 тыс. большегрузов.