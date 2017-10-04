Предприниматели из Ирана планируют построить в Подмосковье молочную ферму

Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в ДохеСпорт 4 октября, 20:46
Резервное зеркало на крупнейший в РФ оптический телескоп доставят в КЧР в октябреНаука 4 октября, 20:07
NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход историиКосмос 4 октября, 19:57
Касаткина обыграла Радваньскую и вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 19:39
Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 4 октября, 19:27
СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"Спорт 4 октября, 19:23
Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФАСпорт 4 октября, 19:22
ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Иранская компания Nahadehaye Dami Jahed (NDJCo), занимающаяся поставкой генетических ресурсов для животноводства, в том числе в виде животных, семени и эмбрионов, намерена построить молочный животноводческий комплекс на 2,4 тыс. голов дойного стада на территории Московской области. Кроме того, в рамках сотрудничества иранская сторона планирует построить селекционно-генетический центр для экспорта романовской породы овцы в Иран, сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
"Мы рассматриваем несколько вариантов дальнейшего сотрудничества с компанией Nahadehaye Dami Jahed. Первый вариант - молочное животноводство, то есть речь идет о создании комплекса на 2,4 тыс. голов дойного стада, где иранская сторона будет выступать поставщиком животных, а также их российские партнеры планируют заниматься реализацией проекта в части капитальных затрат на строительство комплекса. Мы будем подыскивать земельный участок и помогать при реализации данного проекта. Если у нас все получится, то это будет очень серьезный многомиллиардный проект", - сказал Разин.
Кроме этого, в рамках сотрудничества иранская сторона намерена совместно развивать предприятие на базе уже существующей компании "Баранье царство" в Шатурском городском округе. Проектом предполагается строительство селекционно-генетического центра, который будет ориентирован на экспорт романовской породы овцы в Иран.
"Речь идет о 15 тыс. головах экспорта из Московской области ежегодно. Оттуда мы планируем завозить животных иранской генетики и производить здесь высокомясную породу, объем производства которой планируется также довести до 15 тыс. голов. В целом объем производства крупнорогатого скота будет более 30 тыс. голов ежегодно", - отметил министр.