Предприниматели из Ирана планируют построить в Подмосковье молочную ферму

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Иранская компания Nahadehaye Dami Jahed (NDJCo), занимающаяся поставкой генетических ресурсов для животноводства, в том числе в виде животных, семени и эмбрионов, намерена построить молочный животноводческий комплекс на 2,4 тыс. голов дойного стада на территории Московской области. Кроме того, в рамках сотрудничества иранская сторона планирует построить селекционно-генетический центр для экспорта романовской породы овцы в Иран, сообщил в среду ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

"Мы рассматриваем несколько вариантов дальнейшего сотрудничества с компанией Nahadehaye Dami Jahed. Первый вариант - молочное животноводство, то есть речь идет о создании комплекса на 2,4 тыс. голов дойного стада, где иранская сторона будет выступать поставщиком животных, а также их российские партнеры планируют заниматься реализацией проекта в части капитальных затрат на строительство комплекса. Мы будем подыскивать земельный участок и помогать при реализации данного проекта. Если у нас все получится, то это будет очень серьезный многомиллиардный проект", - сказал Разин.

Кроме этого, в рамках сотрудничества иранская сторона намерена совместно развивать предприятие на базе уже существующей компании "Баранье царство" в Шатурском городском округе. Проектом предполагается строительство селекционно-генетического центра, который будет ориентирован на экспорт романовской породы овцы в Иран.

"Речь идет о 15 тыс. головах экспорта из Московской области ежегодно. Оттуда мы планируем завозить животных иранской генетики и производить здесь высокомясную породу, объем производства которой планируется также довести до 15 тыс. голов. В целом объем производства крупнорогатого скота будет более 30 тыс. голов ежегодно", - отметил министр.