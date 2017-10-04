Шведская DeLaval может открыть в Подмосковье производство оборудования для ферм

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Шведский производитель оборудования для молочного животноводства "ДеЛаваль" (DeLaval) рассматривает возможность построить завод в Московской области, сообщили в среду в пресс-службе Минсельхоза области по итогам подписания соглашения о намерениях между компанией и правительством региона.

Как сообщается на сайте компании, сейчас у "ДеЛаваль" нет заводов в России, имеется только несколько офисов и дилерских центров.

"[Заключено] соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках возможной реализации инвестиционного проекта по созданию завода по производству оборудования для молочного животноводства ООО "ДеЛаваль", объем инвестиций - 3 млн евро", - говорится в документах, подготовленных к подписанию соглашения.

Соглашение об инвестиционных намерениях подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и гендиректор АО "ДеЛаваль" Николай Тимошенко в рамках выставки "Золотая осень", которая открылась в среду на территории ВДНХ в Москве. Как сообщают в министерстве, компания рассматривает возможность разместить будущее производство в Коломенском районе Подмосковья.

При этом в пресс-службе "ДеЛаваль" ТАСС сообщили, что точные место расположения и сумму инвестиций определить еще только предстоит. "Это соглашение носит декларативный характер. После его подписания мы начнем консультации с Московским регионом относительно возможности создания производственных мощностей. В настоящий момент мы не можем говорить о какой-то сумме инвестиций", - сказал ТАСС представитель компании.

DeLaval входит в состав международной частной корпорации Tetra Laval Group (наряду с TetraPak). Компания имеет собственный отдел исследований и изобретает новые устройства для автоматизации сельского хозяйства, в частности, для автоматизации доения. Ранее компания запатентовала в России своего "робота-дояра".