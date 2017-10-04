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Роснано вложит 8 млрд руб. в проект по строительству электрогенерирующих мусорозаводов

Экономика и бизнес
4 октября, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Пять таких заводов планируется построить в Москве и Казани

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Роснано и "Ростех" в среду в рамках Российской энергонедели подписали соглашение о партнерстве по строительству в России пяти мусоросжигательных заводов для генерации электроэнергии.

Это соглашение определило объемы финансирования проекта сторонами, сообщил на брифинге председатель правления Роснано Анатолий Чубайс.

"В этом партнерстве мы младшие партнеры. Объем наших инвестиций предполагаемый - 8 млрд рублей. Инвестиции старшего партнера - 13 млрд", - сказал он. Чубайс отметил, что средства Роснано будут направлены только на строительство заводов. "Мы не будем заниматься полигонами, потому что это не наша часть", - пояснил он.

Чубайс отметил, что на первом этапе реализации проекта будет произведен трансфер швейцарских технологий по очистке с использованием нанофильтров.

"РТ-Инвест" (входит в "Ростех") планирует построить в Москве и Казани пять мусоросжигательных заводов, которые будут перерабатывать 2,95 млн тонн мусора и вырабатывать 335 МВт электроэнергии. К 2023 году, когда заводы выйдут на проектную мощность, они будут приносить 32 млрд рублей выручки и 2,5 млрд рублей чистой прибыли.

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Чубайс, Анатолий Борисович
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