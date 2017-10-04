Совкомбанк вложит в экономику Ярославской области 2 млрд рублей

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Совкомбанк инвестирует 2 млрд рублей в экономику Ярославской области, преимущественно в проекты в сфере АПК. Соответствующее соглашение было подписано в среду на агропромышленной выставке-форуме "Золотая осень" в Москве правительством региона и руководством Совкомбанка.
"Мы подписали соглашение с Совкомбанком, это поможет привлечь инвестиции в размере 2 млрд рублей в развитие экономики региона", - сказал журналистам губернатор Дмитрий Миронов.
"Золотая осень" - крупнейший аграрный форум страны, он проводится уже более 18 лет подряд. В этом году выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.