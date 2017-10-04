Ярославский ликеро-водочный завод вернется к выпуску алкогольной продукции

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Ликеро-водочный завод в Ярославле вновь начнет выпускать алкогольную продукцию, соответствующее соглашение подписали правительство Ярославской области и Банк ВВБ на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.

"Мы сегодня подписали соглашение с Банком ВВБ, это логическое завершение той работы, что мы уже начали, - возрождение ликеро-водочного завода в Ярославле. На первом этапе мы смогли реанимировать это предприятие и запустить первую линию по розливу воды. Мы будем продолжать эту работу", - сказал Миронов.

По словам председателя совета директоров Банка ВВБ Гая Юрченко, в настоящее время идет процесс получения лицензии на алкогольную продукцию. "Мы намерены полностью возродить производство и создать новые рабочие места", - сказал он.

Ярославский ликеро-водочный завод основан в 1901 году. В 2015 году Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка приостановила лицензию предприятия, в 2016 году Арбитражный суд области признал его банкротом. Следственный комитет возбуждал уголовное дело в отношении руководства предприятия за неуплату налогов в размере 2,5 млрд рублей.

Агропромышленная выставка "Золотая осень" - крупнейший аграрный форум России, выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.