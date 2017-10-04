Ярославский ликеро-водочный завод вернется к выпуску алкогольной продукции

Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в ДохеСпорт 4 октября, 20:46
Резервное зеркало на крупнейший в РФ оптический телескоп доставят в КЧР в октябреНаука 4 октября, 20:07
NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход историиКосмос 4 октября, 19:57
Касаткина обыграла Радваньскую и вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 19:39
Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 4 октября, 19:27
СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"Спорт 4 октября, 19:23
Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФАСпорт 4 октября, 19:22
ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Ликеро-водочный завод в Ярославле вновь начнет выпускать алкогольную продукцию, соответствующее соглашение подписали правительство Ярославской области и Банк ВВБ на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве. Об этом сообщил в среду журналистам губернатор региона Дмитрий Миронов.
"Мы сегодня подписали соглашение с Банком ВВБ, это логическое завершение той работы, что мы уже начали, - возрождение ликеро-водочного завода в Ярославле. На первом этапе мы смогли реанимировать это предприятие и запустить первую линию по розливу воды. Мы будем продолжать эту работу", - сказал Миронов.
По словам председателя совета директоров Банка ВВБ Гая Юрченко, в настоящее время идет процесс получения лицензии на алкогольную продукцию. "Мы намерены полностью возродить производство и создать новые рабочие места", - сказал он.
Ярославский ликеро-водочный завод основан в 1901 году. В 2015 году Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка приостановила лицензию предприятия, в 2016 году Арбитражный суд области признал его банкротом. Следственный комитет возбуждал уголовное дело в отношении руководства предприятия за неуплату налогов в размере 2,5 млрд рублей.
Агропромышленная выставка "Золотая осень" - крупнейший аграрный форум России, выставка проходит с 4 по 7 октября на территории ВДНХ в Москве.