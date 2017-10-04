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Евкуров: сотрудничество с Саудовской Аравией перспективно для экономики Ингушетии

Экономика и бизнес
4 октября, 20:14 UTC+3 МАГАС МАГАС 4, октября. /ТАСС

Глава региона также выразил надежду, что визит в РФ короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет способствовать развитию сотрудничества Москвы и Эр-Рияда

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МАГАС, 4 октября. /ТАСС/. Налаживание более тесного сотрудничества с Саудовской Аравией - одно из перспективных направлений развития экономики Ингушетии, сказал ТАСС глава региона Юнус-Бек Евкуров в связи с начавшимся в среду первым визитом в Россию короля Саудовской Аравии.

"Мы рассчитываем, что этот визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда будет способствовать развитию сотрудничества двух стран и, конечно, сотрудничеству российских регионов, в том числе и Ингушетии. Для нас установление контактов с Саудовской Аравией, налаживание более тесного сотрудничества с этой страной - это одно из перспективных направлений развития экономики нашей республики", - сказал Евкуров.

Он сообщил, что делегация Ингушетии за последнее время дважды выезжала в Саудовскую Аравию и встречалась с представителями руководства этого государства, руководителями ряда министерств и ведомств, представителями бизнеса. "Были обсуждены перспективные направления для сотрудничества. Ингушетия может поставлять в Саудовскую Аравию сельхозпродукцию, в том числе фрукты из сада интенсивного типа "Сад-гигант Ингушетия", горный мед, минеральную и родниковую воду, мясную халяльную продукцию (говядина, баранина, мясо индейки и кур)", - сказал Евкуров.

По его словам, перспективной является и туристическая отрасль. "Мы предлагаем жителям Саудовской Аравии отдохнуть на всесезонном курорте "Армхи" в Джейрахском районе, а бизнесменам из этой страны - вложить свои инвестиции не только в аграрный сектор экономики, но и принять участие в строительстве туристических объектов в Джейрахском районе республики", - сказал глава республики.

Он отметил, что в этом году Ингушетия в рамках достигнутых с Саудовской Аравией договоренностей поставила в эту страну более 40 тонн меда.

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