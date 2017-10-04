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Первый заем по программе поддержки бизнеса в моногородах выдан в Архангельской области

Экономика и бизнес
4 октября, 20:05 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 4, октября. /ТАСС

Сейчас на рассмотрении в региональном фонде "Развитие" находится еще несколько заявок

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Первый заем по региональной программе поддержки моногородов выдан в Архангельской области - соответствующий договор заключен с владельцами строительного бизнеса из Новодвинска, где градообразующим предприятием является Архангельский ЦБК, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Микрокредитной компанией "Архангельский региональный фонд "Развитие" заключен первый договор займа по новой программе "Моногород-МСП". Данный инструмент поддержки [малого и среднего предпринимательства] появился в сентябре. Его востребованность лучше всего доказывает отклик бизнеса - первый заем выдан в течение месяца после принятия программы", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что программа направлена на диверсификацию экономики и развитие новых для муниципального образования отраслей промышленности. "В связи с этим поддержка предусмотрена исключительно для проектов, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Благодаря этому реализация бизнес-инициатив, открытие новых производств способствует диверсификации экономики", - приводит пресс-служба слова регионального министра экономического развития Семена Вуйменкова.

Сейчас на рассмотрении в фонде "Развитие" находится еще несколько заявок. Программой поддержки предусмотрена льготная ставка в размере 7% годовых. Размер займа может составлять до 3 млн руб., выдаваться он будет на срок до трех лет.

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