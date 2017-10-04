Минэнерго поддерживает создание на Дальнем Востоке зоны оптового рынка электроэнергии

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минэнерго России поддерживает идею включить территории Дальнего Востока в ценовую зону оптового рынка электроэнергии и мощности, что позволит создать конкуренцию на энергетическом рынке региона и сформировать рыночный механизм возмещения затрат на модернизацию существующего и строительство нового оборудования. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер в кулуарах Российской энергетической недели.
"Вполне реально (включение Дальнего Востока в ценовую зону оптового рынка электроэнергии - прим. ред.). Есть разного рода позиции - и за, и против. Но мне кажется, надо идти в сторону создания ценовой зоны. Понятно, что рынок специфический, не так много конкуренции в силу понятных причин на этом рынке. Но в эту сторону двигаться надо, это позволит более активно заниматься модернизацией оборудования и всем прочим. Естественно, это нужно делать, соразмерив все за и против этой ситуации", - сказал он.
Включение Дальнего Востока в ценовую зону позволит не только создать условия для развития конкуренции на энергетическом рынке Дальнего Востока, но и обеспечить гарантированную доходность инвесторам в строительство и модернизацию энергооборудования в рамках программ по типу ДПМ (договор о предоставлении мощности).
Текслер не стал конкретизировать сроки включения Дальнего Востока в ценовую зону оптового рынка электроэнергии. "Я дату бы не называл. Это может в 2018 году произойти, может позже. Сейчас это очень активно обсуждается", - отметил он.