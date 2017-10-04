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Кондратьев заявил о росте производства мяса и молока на Кубани до уровня 1990 года

Экономика и бизнес
4 октября, 20:10 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, октября. /ТАСС

Губернатор края заявил о готовности "всячески поддерживать инвесторов, фермеров" для стимулирования развития мясной и молочной отраслей региона

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КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Производство мяса и молока в Краснодарском крае к 2021 году должно вырасти до показателей 1990 года - 600 тыс. тонн и 1,8 млн тонн в год соответственно, сообщил в среду ТАСС губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Сегодня в крае содержится почти 540 тыс. голов крупного рогатого скота, ежегодно производится более 1,3 млн тонн молока, мяса - около 500 тыс. тонн. При этом еще в 1990 году молока было 1,8 млн тонн, мяса - 600 тыс. тонн. Мы сейчас стремимся как минимум к тем показателям, в регионе действует соответствующая государственная программа, и к 2021 году их достигнем", - сказал глава региона.

Он отметил, что в настоящее время предприятия Кубани не закрывают потребности региона в молоке и мясе. Чтобы стимулировать развитие отраслей, власти "готовы всячески поддерживать инвесторов, фермеров, которые либо наращивают мощности в этой сфере, либо решают заниматься животноводством с нуля".

"В качестве примеров здесь можно привести реконструкцию свиноводческой фермы в Белоглинском районе: инвестор вложил 150 млн рублей, на предприятии планируют выращивать 12,5 тыс. голов свиней в год. В Калининском районе в 2016 году построен свиноводческий комплекс на 57 тыс. голов, объем инвестиций - 700 млн рублей. В этом же районе открылась молочно-товарная ферма на 6 тыс. голов дойного стада. Это 1,5 млрд рублей вложений и 120 новых рабочих мест", - сказал губернатор.

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