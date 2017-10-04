Замглавы Минэнерго России выбран главой ФСЭГ

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Члены Форума стран - экспортеров газа выбрали своим главой замглавы Минэнерго РФ Юрия Сентюрина, передает корреспондент ТАСС.
"Выбрали, да", - сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Министерская встреча одобрила российского кандидата. Он выбран консенсусом генеральным секретарем Форума стран - экспортеров газа с 1 января 2018 года на два года", - добавил он на совместной пресс-конференции с действующим генсеком ФСЭГ, представителем Ирана Мохаммадом Хусейном Адели.
Адели в свою очередь отметил, что считает Сентюрина успешной кандидатурой.
В ходе пресс-конференции министр энергетики РФ также объявил о создании газового исследовательского института в рамках ФСЭГ. "Это принципиально новое подразделение ФСЭГ, которое будет заниматься сугубо прикладными научными изысканиями в интересах всех членов организации", - сказал Новак, добавив, что данный вопрос уже не раз обсуждался в рамках форума.
"Также сегодня была принята пятилетняя программа работы секретариата, которая является логическим продолжением принятой в том году долгосрочной программы развития. Данный документ позволит эффективно контролировать работу Форума стран - экспортеров газа согласно содержащемуся в нем графику и перечню основных показателей и результатов, которых он должен достигнуть в среднесрочной перспективе", - добавил Новак.
Полномочия действующего генерального секретаря ФСЭГ заканчиваются в конце 2017 года. Генеральный секретарь избирается сроком на два года с возможностью продления полномочий еще на два года.
До этого Адели в начале 2014 года сменил на этом посту россиянина Леонида Бохановского, возглавлявшего ФСЭГ с 2010 по 2013 годы, а ранее занимавшего должность вице-президента "Стройтрансгаза".
Ранее Сентюрин говорил ТАСС, что в случае избрания ему придется покинуть свой пост в Минэнерго и при этом стать главой ФСЭГ он сможет только с начала 2018 года.