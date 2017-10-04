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ВЭБ и саудовская группа компаний AHQ договорились о совместном развитии бизнеса

Экономика и бизнес
4 октября, 20:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Глава ВЭБ Сергей Горьков отметил важность сотрудничества с компаниями и институтами стран Персидского залива

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Внешэкономбанк и группа компаний Abdel Hadi A. Al-Qahtani & Sons (AHQ, Саудовская Аравия) подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий долгосрочное сотрудничество в бизнесе.

Подписи под соответствующим документом поставил глава ВЭБ Сергей Горьков и председатель AHQ Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани, сообщает пресс-служба банка.

"ВЭБ и AHQ согласились выстраивать долгосрочное сотрудничество и деловое партнерство для взаимной выгоды сторон и их дочерних структур. AHQ будет развивать бизнес с российскими компаниями при поддержке Внешэкономбанка", - говорится в сообщении.

Сергей Горьков отметил важность сотрудничества с компаниями и институтами стран Персидского залива с точки зрения возможностей для реализации международных инвестиционных проектов. В свою очередь Аль-Кахтани выделил ряд областей, где стороны могут эффективно взаимодействовать, это, в частности, химическая промышленность, сельское хозяйство, авиационная и автомобильная промышленность.

Группа компаний Abdel Hadi A. Al-Qahtani & Sons основана в 1940-х годах. Направления работы AHQ включают тяжелое машиностроение, электронную промышленность, коммерческую авиацию, сельское хозяйство, финансовые сервисы и другие.

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