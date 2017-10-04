ВЭБ и саудовская группа компаний AHQ договорились о совместном развитии бизнеса

Морозов завоевал два золота в первый день этапа КМ по плаванию в ДохеСпорт 4 октября, 20:46
Резервное зеркало на крупнейший в РФ оптический телескоп доставят в КЧР в октябреНаука 4 октября, 20:07
NASA: запуск советского "Спутника-1" изменил ход историиКосмос 4 октября, 19:57
Касаткина обыграла Радваньскую и вышла в 1/4 финала турнира WTA в КитаеСпорт 4 октября, 19:39
Король Саудовской Аравии прибывает с государственным визитом в Россию. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 4 октября, 19:27
СКА повторил рекорд по числу побед подряд в КХЛ, обыграв "Салават Юлаев"Спорт 4 октября, 19:23
Будогосский: футбольные клубы критикой в адрес судейства грубо нарушают конвенцию УЕФАСпорт 4 октября, 19:22
ХК "Локомотив" заключил контракт с Квартальновым до конца сезона-2017/18Спорт 4 октября, 19:17
Будогосский: введение видеоповторов в РФПЛ потянет за собой целый комплекс проблемСпорт 4 октября, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Внешэкономбанк и группа компаний Abdel Hadi A. Al-Qahtani & Sons (AHQ, Саудовская Аравия) подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий долгосрочное сотрудничество в бизнесе.
Подписи под соответствующим документом поставил глава ВЭБ Сергей Горьков и председатель AHQ Тарик Абдель Хади Аль-Кахтани, сообщает пресс-служба банка.
"ВЭБ и AHQ согласились выстраивать долгосрочное сотрудничество и деловое партнерство для взаимной выгоды сторон и их дочерних структур. AHQ будет развивать бизнес с российскими компаниями при поддержке Внешэкономбанка", - говорится в сообщении.
Сергей Горьков отметил важность сотрудничества с компаниями и институтами стран Персидского залива с точки зрения возможностей для реализации международных инвестиционных проектов. В свою очередь Аль-Кахтани выделил ряд областей, где стороны могут эффективно взаимодействовать, это, в частности, химическая промышленность, сельское хозяйство, авиационная и автомобильная промышленность.
Группа компаний Abdel Hadi A. Al-Qahtani & Sons основана в 1940-х годах. Направления работы AHQ включают тяжелое машиностроение, электронную промышленность, коммерческую авиацию, сельское хозяйство, финансовые сервисы и другие.