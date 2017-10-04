Власти Ставрополья подписали соглашения на 33 млрд рублей на агровыставке "Золотая осень"

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Делегация Ставропольского края на XIX Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве заключила соглашения на более чем 33 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе губернатора края.

"В рамках выставки на стенде края заключены семь соглашений о сотрудничестве на более чем 33 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, губернатор региона Владимир Владимиров и директор ООО "Иррико - управляющая компания" Александр Петров подписали соглашение по реализации инвестиционного проекта развития производства картофеля и овощей в открытом грунте, а также по строительству комплекса по хранению, переработке и упаковке картофеля и овощей. Объем ожидаемых инвестиций составляет 1 млрд рублей.

С руководителем компанией "Соевые протеиновые продукты" Эдуардом Оганесянцем глава края подписал соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству комплекса глубокой переработки сои на 31,15 млрд рублей. Также Владимиров и гендиректор компании "Агро-плюс" Андрей Альчаков поставили подписи под соглашением о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по увеличению производства мяса индейки на принадлежащем предприятию комплексе с 8,2 тыс. до 12,5 тыс. тонн в год на сумму около 1 млрд рублей.

Также Министерство сельского хозяйства края заключило соглашение с Минсельхозом Крыма по реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Подписаны соглашения с компаниями "Еврохим трейдинг рус" и "Фосагро-Ставрополь", направленные на обеспечение сельхозпроизводителей края минеральными удобрениями и оказание агрохимических услуг.

В Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017", которая открылась 4 октября в Москве на ВДНХ, принимают участие 70 регионов России и 16 стран. Стенд Тульской области - один из самых масштабных, его площадь составляет 176 кв. м - свою продукцию представили около 40 предприятий региона.