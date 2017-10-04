Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Ставрополья подписали соглашения на 33 млрд рублей на агровыставке "Золотая осень"

Экономика и бизнес
4 октября, 20:28 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 4, октября. /ТАСС

На стенде региона заключили семь соглашений о сотрудничестве

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Делегация Ставропольского края на XIX Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве заключила соглашения на более чем 33 млрд рублей, сообщили в среду в пресс-службе губернатора края.

"В рамках выставки на стенде края заключены семь соглашений о сотрудничестве на более чем 33 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В частности, губернатор региона Владимир Владимиров и директор ООО "Иррико - управляющая компания" Александр Петров подписали соглашение по реализации инвестиционного проекта развития производства картофеля и овощей в открытом грунте, а также по строительству комплекса по хранению, переработке и упаковке картофеля и овощей. Объем ожидаемых инвестиций составляет 1 млрд рублей.

С руководителем компанией "Соевые протеиновые продукты" Эдуардом Оганесянцем глава края подписал соглашение о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по проектированию и строительству комплекса глубокой переработки сои на 31,15 млрд рублей. Также Владимиров и гендиректор компании "Агро-плюс" Андрей Альчаков поставили подписи под соглашением о сотрудничестве в реализации инвестиционного проекта по увеличению производства мяса индейки на принадлежащем предприятию комплексе с 8,2 тыс. до 12,5 тыс. тонн в год на сумму около 1 млрд рублей.

Также Министерство сельского хозяйства края заключило соглашение с Минсельхозом Крыма по реализации госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы. Подписаны соглашения с компаниями "Еврохим трейдинг рус" и "Фосагро-Ставрополь", направленные на обеспечение сельхозпроизводителей края минеральными удобрениями и оказание агрохимических услуг.

В Российской агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017", которая открылась 4 октября в Москве на ВДНХ, принимают участие 70 регионов России и 16 стран. Стенд Тульской области - один из самых масштабных, его площадь составляет 176 кв. м - свою продукцию представили около 40 предприятий региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
3
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом
6
Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям
7
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама