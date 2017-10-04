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Площадь промышленных садов в Калининградской области к 2020 году превысит 1 тыс. га

Экономика и бизнес
4 октября, 20:39 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 4, октября. /ТАСС

Отмечается, что увеличение площади плодово-ягодных насаждений позволит области на 50% сократить импорт соковой продукции и наладить вывоз плодов в другие регионы России

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КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Общая площадь промышленных садов в Калининградской области превысит 1 тыс. га к 2020 году, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.

"С 2013 года в области высажено около 740 га промышленных интенсивных садов и примерно 90 га ягодников. В соответствии с программой по развитию садоводства, общая площадь промышленных плодово-ягодных насаждений в 2020 году составит более 1 тыс. га", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит полностью закрыть потребность населения в десертных яблоке и груше, на 50% сократить импорт соковой продукции и наладить вывоз плодов в другие регионы России.

Первый промышленный яблоневый сад, высаженный в Калининградской области в 2013 году, занимал чуть более 21 га. За четыре года площадь промышленных садов в регионе увеличилась более чем в 35 раз. Региональные власти называют агропромышленный комплекс одним из приоритетных направлений развития.

В 2017 году на поддержку сектора выделено свыше 3,4 млрд рублей, включая 900 млн из областного бюджета. Они направляются на поддержку малых форм хозяйствования, элитного свиноводства и племенного животноводства, садоводства, мясного скотоводства, растениеводства, производства молока.

По данным областного Минсельхоза, прилавки магазинов области уже на 70-80% заполнены молочной и мясной продукцией, хлебобулочными изделиями и рыбными консервами местного производства. Регион полностью обеспечивает себя картофелем, свежей свининой и зерном, которое, в том числе, поставляется на экспорт.

В этом году область впервые представлена на выставке "Золотая осень", открывшейся в среду в Москве. Глава регионального Министерства сельского хозяйства Наталья Шевцова отметила, что в павильоне области продукцию разместили производители, которые уже вышли на рынки других регионов России или имеют такой потенциал. Она добавила, что выход на рынки за пределы области стимулирует развитие отрасли. По ее словам, Калининград стремится к выходу на российский рынок с продукцией переработки с добавленной стоимостью.

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