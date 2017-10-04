Воркута может получить статус ТОР

НОВОСИБИРСК, 4 октября. /ТАСС/. Заполярный угледобывающий моногород Воркута в Республике Коми может получить статус территории опережающего социально-экономического развития. Об этом сообщил в среду ТАСС генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов.

"Статус ТОР для Воркуты получить реально, это тот самый случай, когда крайне тяжелая ситуация в моногороде, колоссальный отток населения. Надо ставить вопрос о присоединении к городу ближайших территорий и переселении в город. Как один из вариантов, чтобы закрепить хотя бы тех людей, которые там сейчас живут - это действительно получение статуса ТОР, чтобы там появились первые инвесторы, которые бы снизили зависимость города от угольного предприятия, потому уголь не вечный", - сказал Кривогов.

"ТОР - один из шагов по развитию города Воркуты. Местная администрация достаточно быстро двигается в этом направлении. Есть отдельное поручение правительства ускорить этот процесс", - добавил он.

Как сообщалось ранее, правительство Республики Коми намерено привлечь до 1,6 млрд рублей инвестиций в развитие экономики Воркуты. Подать заявку на получение для Воркуты статуса ТОР планируется до конца этого года.

В программу комплексного развития Воркуты вошли проекты по строительству торгово-развлекательного центра, выращиванию растений на искусственных средах без почвы, созданию цеха по розливу воды, а также сортировочного комплекса по отбору вторичного сырья. Кроме того запланирован проект по добыче каменного угля открытым способом на углеразрезе "Промежуточный", созданию производства по переработке промышленных отходов от угледобычи в брикеты и сервисного центра по обслуживанию горно-шахтного оборудования "Айкхофф".

При этом Фонд поддержки моногородов уже поддерживает начинания Воркуты по созданию современной городской среды и обустройству мест отдыха горожан. На эти цели из бюджетов всех уровней выделено в этом году 104 млн рублей, средства направлены на реконструкцию Аллеи пионеров и городского парка, а также на благоустройство 10 дворов, объединяющих 24 многоквартирных дома в центре города.

О Воркуте

Воркута - заполярный город в Республике Коми, третий по величине за северным полярным кругом с населением порядка 60-80 тыс. человек. Около 7 тыс. жителей заняты на угледобыче. Единственное градообразующее предприятие - "Воркутауголь", на 100% принадлежит ПАО "Северсталь". Предприятие состоит из одного угольного разреза и пяти подземных шахт. Ценные марки коксующегося угля из Воркуты полностью поставляются на Череповецкий металлургический комбинат и используются в металлургии.