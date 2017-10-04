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Ставропольский край представил проекты импортозамещения на 1,2 млрд рублей

Экономика и бизнес
4 октября, 21:50 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 4, октября. /ТАСС

Отмечается, что ставропольский центр плодового промышленного питомниководства поставляет более 1 млн саженцев в год на внутренние рынки

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ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Делегация Ставрополья представила новые и действующие инвестпроекты по импортозамещению в сфере промышленного садоводства и производству инкубационных яиц индейки в среду на аграрной выставке "Золотая осень" в Москве. Их общая стоимость превышает 1,2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе губернатора края.

"Это действующий проект, за два года позволивший снизить зависимость от импортных поставок саженцев и новое предприятие за 1,2 млрд рублей, которое может занять добрую половину рынка инкубационных яиц индейки", - сказали в пресс-службе.

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Особый интерес на стенде края вызвали саженцы яблонь, выращенные компанией "Сады Ставрополья". Как сообщил представитель предприятия Айдын Ширинов, на стенде края показаны яблоки - урожай деревьев, которые были выращены из семян, показанных на выставке "Импортозамещение" два года назад. "Тогда Ставрополье зависело от внешних поставок саженцев, сегодня это в прошлом. Ставропольский центр плодового промышленного питомниководства поставляет более 1 млн саженцев в год на рынок края и страны", - рассказал он.

Также на территории Красногвардейского района края планируется построить птицеплемрепродуктор по производству инкубационного яйца индейки. Как отметил руководитель компании-инвестора "Агрико" Владимир Бовин, первая из трех очередей проекта должна быть завершена уже в 2019 году: будет создан комплекс по производству яиц индейки мощностью 6 млн штук в год стоимостью 1,2 млрд рублей.

"В целом, реализация проекта позволит выйти на производственный показатель 18 млн яиц индейки в год. Отметим, что сегодня на российском рынке ежегодно потребляется 37 млн инкубационных яиц индейки, из которых лишь 30% производится в России", - рассказал он.

Делегация Ставрополья подписала на выставке семь соглашений о сотрудничестве почти на 34 млрд рублей. В работе форума участвуют представители более 50 предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности.

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