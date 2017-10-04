Ингушетия стала одним из лидеров в РФ по выпуску карты "Мир"

МАГАС, 4 октября. /Корр. ТАСС /. Республика Ингушетии в числе лидеров в стране по переходу на национальную платежную систему "Мир", сообщил ТАСС директор Ингушского филиала Россельхозбанка Ахмед Мальсагов.

"Мы находимся в числе лидеров в стране по выпуску карт "Мир" (в абсолютных цифрах), даже опережаем крупные регионы с более миллионным населением", - сказал Мальсагов.

По его словам, из 172 бюджетных организаций, имеющих счета в филиале Россельхозбанка, по республике 90 получили на своих сотрудников карты "Мир" и переводят на них зарплату работающим. "Это говорит о доверии жителей региона к российской национальной платежной системе", - подчеркнул Мальсагов.

Доступность и развитость банковской инфраструктуры

"В регионе необходимо развивать банковскую инфраструктуру, необходимо устанавливать дополнительные банкоматы", - сказал Мальсагов. "У нас недостаточно в регионе развита банковская инфраструктура. Не во всех населенных пунктах есть возможность обслуживать через банкоматы и тем более там нет живых офисов и поэтому перед нами стоит задача развивать свою инфраструктуру", - сказал он. По утверждению Мальсагова , 98% банкоматов настроены на обслуживание карты "Мир".

Он рассказал, что отсутствие банкоматов во многих сельских поселениях создают проблемы держателям банковских карт, которые вынуждены для обналичивания выезжать в города и райцентры региона.

Надо обеспечить безопасность банкоматов

"Для того, чтобы установить банкоматы, необходимо решать вопросы безопасности (сохранность банкоматов от взломов, хищения денег, повреждения)", - отметил руководитель филиала. "Установить банкоматы не так сложно, есть проблема безопасности", - сказал Мальсагов.

Сбербанк и бюджетники

Более 66% бюджетников Ингушетии, обслуживаемых в Сбербанке, перешли на карты "Мир", сообщили ТАСС в Ингушском офисе Сбербанка РФ, отметив, что никаких проблем в обслуживании карты "Мир" нет. В головном офисе Сбербанка по региону рассказали, что в отдаленном Джейрахском районе два сбербанковских банкомата установлены в райцентре и в одном селении, где находится всесезонный курорт "Армхи". "Устанавливать их в других горных поселениях, где проживают не более 200-300 человек, нет необходимости и нецелесообразно", - сказали в офисе.