РФПИ и фонд Саудовской Аравии PIF планируют инвестиции более чем в 25 проектов

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund PIF планируют инвестиции более чем в 25 проектов. Об этом сообщают в Минпромторге РФ по итогам встречи министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха.
"Соответствующие [инвестиционные] планы у РФПИ и PIF имеются в отношении более 25 проектов в секторах производства товаров народного потребления, сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктуры, нефтегазовом секторе",- говорится в сообщении министерства.
Встреча министров прошла 4 октября в Москве.
"Товарооборот между нашими странами за первое полугодие 2017 года вырос на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако его потенциал раскрыт далеко не в полном объеме и должен быть в несколько раз больше" - цитирует пресс-служба слова Мантурова.
РФПИ и Саудовская Аравия, как сообщалось ранее, планируют создать два совместных фонда с общим объемом инвестиций в $2 млрд - энергетический и технологический.
РФПИ и PIF, как отмечают в Минпромторге, уже продемонстрировали потенциал сотрудничества.
"На сегодняшний день это взаимодействие дало хороший результат - одобрены инвестиции в различные отрасли российской экономики, включая такой крупный проект как комплексное развитие территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы. Данные инвестиции показывают положительную доходность, что является доводом в пользу дальнейшего наращивания объемов сотрудничества",- говорится в сообщении российского министерства.
"Кроме того, на полях заседания двусторонней МПК запланировано проведение российской бизнес-миссии в Саудовскую Аравию для определения параметров перспективного взаимодействия в различных сферах промышленности. Востребованным направлением взаимодействия с Саудовской Аравией может стать сотрудничество в сфере поставок и обслуживания нефтегазового оборудования, являющегося востребованным на мировом рынке", - добавили в министерстве.
В ходе встречи также обсуждалось возможное сотрудничество в области судостроения и радиоэлектронной промышленности, в частности, планы по расширению судостроительных мощностей, проекты по оснащению средствами автоматизации воздушного движения, навигации, а также совместные разработки в области систем мониторинга и диспетчеризации транспорта.
"Эти и другие перспективные проекты сотрудничества будут обсуждаться на регулярной основе в рамках новой переговорной площадки, создаваемой по российской инициативе. Речь идет об организации в рамках Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива регулярных встреч министров, отвечающих в наших странах за вопросы промышленности и торговли", - цитирует пресс-служба Мантурова.