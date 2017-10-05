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Медведев обсудит с набсоветом ВЭБа кредитную политику банка и инвестиции

Экономика и бизнес
5 октября, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

На заседании планируется рассмотреть проекты, подлежащие финансированию за счет кредита Государственного банка развития Китая

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание Наблюдательного совета Внешэкономбанка. Как сообщили в пресс-службе кабмина, на заседании рассмотрят положение о кредитной политике ВЭБа. Этот документ определяет основные принципы и условия совершения сделок в рамках финансирования проектов банка, а также подходы к работе с проблемной задолженностью.

"В повестке заседания - уточнение приоритетных направлений инвестирования средств банка, возможности расширения направления инвестирования по ряду отраслей", - добавили в кабмине. Также планируется рассмотреть проекты, подлежащие финансированию за счет кредита Государственного банка развития Китая. В правительстве напомнили, что ВЭБ является стратегическим финансовым партнером и проектным центром сопряжения интеграционных процессов на пространстве Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь".

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, Александр Хлопонин, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента РФ Андрей Белоусов, председатель ВЭБа Сергей Горьков.

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Персоны
Шувалов, Игорь Иванович Белоусов, Андрей Рэмович Козак, Дмитрий Николаевич Горьков, Сергей Николаевич Силуанов, Антон Германович Медведев, Дмитрий Анатольевич Орешкин, Максим Станиславович Хлопонин, Александр Геннадиевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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