Кабмин обсудит состояние конкуренции в РФ и появление "народных инспекторов" на дорогах

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство России на очередном заседании в четверг рассмотрит законопроекты, посвященные безопасности на дорогах, а также обсудит состояние конкуренции в стране. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Безопасность на дорогах

Кабмин обсудит проект закона, расширяющего возможности по привлечению к ответственности нарушителей правил дорожного движения. В соответствии с ним, постановления о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении в случае их фиксации гражданами, зарегистрированными на портале государственных услуг.

Речь идет о нарушениях, зафиксированных с помощью технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения. "Таким образом, в качестве одной из мер в целях повышения безопасности дорожного движения предлагается внедрить институт "народного инспектора", - отметили в правительстве.

Другой законопроект, вынесенный в повестку дня, связан с аудитом безопасности дорожного движения. "Под таким аудитом понимается независимый детальный систематический анализ и оценка характеристик безопасности дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог, - пояснили в правительстве. - Законопроектом предлагается также наделить полномочиями по принятию решения об установке средств фотовидеофиксации нарушений владельцев автомобильных дорог и собственников таких технических средств. Информация о выявленных с их помощью правонарушениях будет передаваться в надзорные органы".

Еще один законопроект предлагает увеличить до шести месяцев срок давности для привлечения к административной ответственности владельцев грузовиков-нарушителей. Также предлагается увеличить административный штраф за нарушение законодательства о взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. Эти штрафы могут вырасти с 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей.

Оборот лекарств и соцподдержка

На обсуждение кабинета министров вынесен проект закона, который предоставляет право розничной торговли безрецептурными лекарствами для медицинского и ветеринарного применения дистанционным способом. Одновременно предусматривается введение запрета на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом.

Другой документ направлен на совершенствование предоставления мер социальной поддержки. Предусматривается, что информация о предоставляемых гражданам мерах социальной поддержки должна размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. "Это позволит упорядочить информационные потоки в сфере соцобеспечения и соцзащиты, обеспечивать заинтересованные органы и организации актуальными сведениями, повысить качество принимаемых управленческих решений", - подчеркнули в правительстве.

Еще один законопроект, вынесенный на заседание кабмина, призван предоставить национальной антидопинговой лаборатории МГУ возможность работы с запрещенными веществами с целью изучения допинга и борьбы с ним.

Кабмин также планирует обсудить выделение на софинансирование реконструкции набережной в г. Комсомольске-на-Амуре 400 млн рублей. А на помощь нуждающимся семьям в регионах РФ планируется выделить субсидии в общем размере 526,3 млн рублей, после этого общий объем выделенных на такие цели средств достигнет 16 млрд 351,7 млн рублей.