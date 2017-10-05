Reuters: Южная Корея заявила о готовности к изменению условий торгового соглашения с США

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ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Республика Корея готова к изменению условий двустороннего соглашения о зоне свободной торговли (KORUS) с США. Об этом говорится в заявлении министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи, которое приводит агентство Reuters.
Ранее в Вашингтоне состоялся очередной раунд переговоров представителей двух стран по вопросу изменения данного соглашения. "Обе стороны признали необходимость внесения изменений в соглашение о свободной торговле в целях получения большей взаимной выгоды от KORUS", - сказано в заявлении министерства.
Со своей стороны представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер заявил, что США ждут продолжения этих переговоров для разрешения вопросов по применению соглашения и его корректировки.
Соглашение о свободной торговле между РК и США было подписано в июле 2007 года и вступило в силу в марте 2012 года. Стороны договорились постепенно - в течение трех лет - отменить таможенные пошлины почти на 95% наименований потребительских и промышленных товаров, включенных в торговый оборот между двумя странами. Сеул в настоящее время - шестой крупнейший по объемам торговли партнер Вашингтона.
В прошлом году оборот между ними превысил $112 млрд. Американские компании экспортировали в РК товаров на $42,3 млрд, южнокорейские в США - на $69,9 млрд. Президент США Дональд Трамп ранее подверг критике данный документ.