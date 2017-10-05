Инвесторам, которые намерены построить ЦБК в Хабаровском крае, создадут особые условия

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Федеральные и региональные власти должны создать условия инвесторам для приоритетной реализации проекта строительства целлюлозного предприятия в Хабаровском крае. Об этом заявил в четверг полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на совещании в Хабаровске.

"В лесопромышленном комплексе Дальнего Востока есть ростки надежды, который надо поддержать. Инвесторы заявились на строительство целлюлозно-бумажного комбината. Нужно отдельно обсудить, как им помочь, чтобы инвестиционный проект не столкнулся с какими-либо трудностями", - сказал Трутнев, открывая совещание, посвященное приоритетным лесным проектам на Дальнем Востоке.

Полпред отметил, что доля продукции лесопереработки в ВВП страны исчисляется в один процент, а доля продукции глубокой лесопереработки на Дальнем Востоке ниже, чем в целом по стране при том, что здесь расположено 43% лесных запасов России. "Надо подумать, что нужно изменить, чтобы эти доли выросли в разы", - сказал Трутнев.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае на площадке "Амурск" территории опережающего развития "Комсомольск" в 2017 году может начаться реализация нескольких проектов по производству целлюлозы.

Группа китайских инвесторов заявляла о возможности строительства целлюлозного комбината с инвестициями более $1,2 млрд. В проекте возможно участие РФП-групп, одним из акционеров которой является Российско-Китайский инвестиционный фонд.

Еще один завод - по производству новых видов целлюлозы: вискозной, растворимой и микрокристаллической - стоимостью $600 млн намерена построить в Амурске компания "Новая русская целлюлоза". На Восточном экономическом форум с ней был подписан меморандум. Проектная мощность - 300 тыс. тонн целлюлозы в год. Планируется, что предприятие начнет работу в 2020 году.