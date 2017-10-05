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Трутнев: в двух хабаровских ТОР уже запущены производства по 10 инвестпроектам

Экономика и бизнес
5 октября, 6:46 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 5, октября. /ТАСС

На предприятиях создано 326 рабочих мест

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ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. В двух хабаровских территориях опережающего развития (ТОР) уже запущены производства по 10 инвестпроектам. На них создано 326 рабочих мест, сообщил на совещании в четверг полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"В ТОР "Хабаровск" сдано в эксплуатацию шесть новых предприятий, четыре производства начали работать в ТОР "Комсомольск". Это очень важно, потому что это те предприятия, которые создают новые рабочие места", - сказал Трутнев, уточнив, что создано 326 рабочих мест.

По словам полпреда, в три хабаровские ТОР ("Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск") заявлено 39 проектов с суммарными инвестициями более 42 млрд рублей. Еще девять соглашений подписано с резидентами свободного порта в Ванинском районе края (82,1 млрд рублей инвестиций).

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, инвесторы уже вложили в проекты 3,78 млрд рублей. "Нам надо посмотреть, что нужно сделать, чтобы проекты были успешными, а предприниматели захотели вложить средства в ТОР в Хабаровском крае", - отметил полпред.

Всего в хабаровских ТОР запланировано создание 5,5 тыс. рабочих мест, еще 1,7 тыс. - в свободном порту Ванино.

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