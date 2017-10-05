Кабмин вносит в Госдуму законопроект об упрощении добычи подземных вод

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об упрощении порядка предоставления участков недр федерального значения для добычи подземных вод. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.
"Законопроектом предлагается отменить необходимость проведения государственной экспертизы запасов подземных вод на участках недр федерального значения, которые предоставляются для добычи подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности или сельского хозяйства в объеме добычи не более 100 кубометров в сутки", - говорится в пояснительной справке к документу.
Отмечается, что недропользование на участках недр без соответствующего подсчета запасов подземных вод не окажет существенного влияния на гидрогеологическую среду.