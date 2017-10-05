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МИД Японии: Москва и Токио согласовывают визит второй японской делегации на Южные Курилы

Экономика и бизнес
5 октября, 8:06 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

Чиновники и бизнесмены прорабатывают проекты совместной хозяйственной деятельности на островах, сейчас обсуждаются сроки и программа поездки

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ТОКИО, 5 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Правительство Японии ведет с российской стороной согласование сроков и программы поездки на южные Курилы второй делегации японских чиновников и бизнесменов, которые прорабатывают проекты совместной хозяйственной деятельности на островах. Об этом в четверг сообщили ТАСС в японском МИД.

"С российской стороной сейчас обсуждаются сроки и программа этой поездки, - сказал представитель пресс-службы министерства. - В частности, идет согласование состава японской группы и перечня объектов, которые они намереваются осмотреть". Представитель МИД отказался подтвердить появившиеся ранее сообщения, что поездка делегации состоится ориентировочно уже в конце октября.

Первый визит японской делегации в составе 69 человек на южную часть Курил прошел с 27 июня по 1 июля. Группа в составе чиновников и представителей деловых кругов посетила острова Кунашир, Итуруп и Шикотан, где изучила состояние инфраструктуры, возможности реализации совместных проектов. В общей сложности им удалось осмотреть 64 объекта, включая больницы, электростанции, спортивные центры и строящийся гостиничный комплекс.

Президент России Владимир Путин по итогам своей встречи с японским премьер-министром Синдзо Абэ во Владивостоке 7 сентября сообщил, что по линии МИД двух стран был отобран ряд перспективных проектов на островах, в том числе в сфере аквакультуры, ветроэнергетики, создания тепличных хозяйств, утилизации мусора, разработки пакетных туристических поездок.

Совместную экономическую деятельность на островах стороны рассматривают как шаг на пути к заключению мирного договора. Вместе с тем, как отмечает в четверг телеканал NHK, между РФ и Японией пока имеются значительные расхождения относительного того, как осуществлять такие проекты. Москва считает, что это необходимо делать в рамках российского законодательства, а Токио предлагает создать некую "специальную систему" особого юридического режима на этих территориях.

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Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
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